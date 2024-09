Jesús Abraham Hernández

Periódico La Jornada

Lunes 9 de septiembre de 2024, p. 3

A diferencia de otros pintores del realismo estadunidense, el trabajo de Edward Hopper (1882-1967) no se enfocó en la política o en los aspectos sociales de su tiempo, sino en la experiencia emocional de las personas dentro de ese contexto, profundizando en la sique de la sociedad, así como en la vivencia de la soledad generada por el capitalismo en el american way of life.

Tres personas sentadas en un bar nocturno iluminado por luces artificiales, con un empleado detrás del mostrador, en una escena rebosante de silencio y aislamiento. Así es Nighthawks, la pieza más representativa de Hopper, quien era gran aficionado al cine.

Algunos especialistas mencionan que sus pinturas están fuertemente influenciadas por el encuadre cinematográfico.

Su obra House by the Railroad (1925) inspiró la famosa casa en la película Sicosis (1960), de Alfred Hitchcock.

La mansión aislada y sombría, con gran presencia visual, evoca la sensación de inquietud y misterio de las obras del pintor.

Hopper es conocido por su técnica en el manejo de la luz, especialmente por su uso de luz natural y artificial para crear un ambiente de aislamiento; sus pinturas a menudo parecen fotogramas de película, con composiciones cuidadosamente calculadas y perspectivas que asemejan la foto fija de una cámara.