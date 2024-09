S

iempre en septiembre, mes del golpe de Estado en Chile, nos encontramos con los adoradores de la posverdad entonando su mea culpa. Su método de análisis, reinterpretar los hechos bajo un como sí. De esta manera la instauración de la dictadura civil militar, el bombardeo de La Moneda, el asesinato, persecución política, tortura, los detenidos desaparecidos, pueden ser vistos al margen de la historia, haciendo tabula rasa de la estructura de clases, la situación de dependencia económico-política y las relaciones internacionales. En su lugar, presentan un relato de política ficción. Todo el peso del argumentario se centra en contrastar lo que pudo ser y no fue.

Si Allende no hubiese sido marxista, si no hubiese sido socialista, si no hubiese sido masón, si no hubiese sido un demócrata, si no hubiese defendido el programa de la Unidad Popular, si no se hubiese enfrentado a la oligarquía, si hubiese sido comprensivo con los intereses de Estados Unidos.

La lista de los no hubiese es larga. A la cual se deben sumar las descalificaciones personales. Era mujeriego, infiel, gustaba ir bien vestido. En definitiva, era pequeño burgués con ínfulas de grandeza.

Eugenio Tironi, sociólogo de la concertación, operador político, empresario, ex demócrata cristiano, director de comunicaciones del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), en entrevista concedida al diario La Tercera del 28 de agosto, pontifica: Para mí, Allende era un dandi burgués reformista, criado en la lógica parlamentaria, en la democracia burguesa. Además era ostensible y provocativamente infiel. Y remplazaba la falta de solidez teórica con astucia (...) Para Allende conquistar votos era como conquistar mujeres . Y si quedan dudas, concluye: Yo creo que si Allende hubiese tenido la flexibilidad que ha tenido Boric, no habría habido golpe de Estado. Si Allende hubiese tenido la independencia que ha mostrado Boric respecto a sus partidos, no habría habido golpe. Si Allende hubiese mostrado la libertad que ha mostrado Boric en la red internacional, se habría llegado a un acuerdo con Estados Unidos respecto de la negociación del cobre y se habría contenido el bloqueo . Para Tironi, está claro, el gobierno de la Unidad Popular fracasó y fue derrotado ¿Por quién? Por Salvador Allende.

Resumiendo: si Allende no hubiese sido Salvador Allende, si Chile no hubiese sido Chile, Si Estados Unidos no hubiese sido Estados Unidos, si el pueblo chileno no hubiese votado por la Unidad Popular, si Salvador Allende hubiese sido militante democratacristiano, no se hubiese producido el golpe de Estado. Causa causae causa causati est. Literalmente: la causa de causa es la causa de lo causado.

Resulta grotesco presentar un relato de política ficción para justificar los zigzagueos del gobierno de Gabriel Boric y reditarlos como éxitos de una gestión ejemplar.