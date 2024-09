Sanjuana Martínez

Domingo 8 de septiembre de 2024, p. 13

Nuevo Laredo, Tamps., No me quiero morir, mamá; no me quiero morir , le suplicaba el adolescente Armando Hernández Gallardo a su madre Alma Karina mientras lo llevaba al hospital. Minutos antes estaba barriendo, cuando una bala del Ejército le entró por un glúteo y salió por su abdomen, perforando sus intestinos.

Armando, de 16 años, estudiante de bachillerato en el Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica), vivió cuatro días. Y su muerte es una prueba de que el sistema de justicia en México no funciona, ni tampoco el médico. Esas horas de terrible agonía que sufrió, también exhiben la falta de protocolos de las propias fuerzas armadas que cuando cometen errores, evaden su responsabilidad ignorando a sus víctimas llamadas daños colaterales .

Ya estoy cansado, ya duérmeme , suplicó a su mamá antes de morir el joven Armando después de 90 horas de tormento.

La balacera

El pasado 17 de agosto, Armando fue ayudar a unos amigos a limpiar un terreno. Estaba barriendo cuando escuchó balazos y vio a tres ve-hículos del Ejército Mexicano persiguiendo a una camioneta pick up en el crucero de Carretera Aeropuerto y Héroe de Nacataz.

En el video que prueba lo sucedido, se ve claramente que el joven suelta la escoba y corre, mientras los soldados le disparan en tres ocasiones. Su madre llega al lugar.

–Papacito, ¿dime qué te pasó?, le pregunta

–Me dispararon mamá, los soldados me dispararon.

–No te asustes mi amor, ahorita te vamos a llevar al hospital, papito. Todo va a salir bien.

Alma Karina Gallardo Ruiz, decide trasladarlo en el coche de su hijo mayor a la Unidad de Medicina Familiar número 76 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se negaron a atenderlo, luego lo lleva al Hospital General de Zona Número 11 del IMSS y también ahí le niegan los primeros auxilios, señalando que no estaba vigente su cartilla de derechohabiente.

–Te proporcionar una hoja de salida para que la firmes, le dijo una enfermera.

–Pues ya, porque mi hijo se está desangrando, tiene cinco horas sin atención.

–Es que no hay sistema, respondió la enfermera.

–Yo ya me tengo que ir, mi hijo está muy mal, dijo Alma Karina

Transcurrió otra hora y finalmente ellos mismos la mandaron al hospital privado en una ambulancia. Después de seis horas y con un grave shock séptico, el joven fue atendido en el hospital San Gerardo, donde fue operado en tres ocasiones.

Es una desgracia que todavía no asimilo , dice desconsolada Alma Karina. Mi hijo tenía mucha vida por delante, muchos planes; tenía un futuro. Y me lo quitaron, ahorita sólo me quedó la impotencia .

Con esta fatalidad, Alma Karina se enteró que la medicina en México tiene precio y no importa lo grave que esté una persona, comprendió que sin dinero nadie será atendido: En el hospital me dijeron que tenía que hacer un depósito de 25 mil pesos para atenderlo. Una vecina y otros conocido nos ayudaron con el dinero, cuando lo pagamos, al final después de otras dos horas, mi hijo fue atendido. Ya no hay empatía, ya no importa el juramento que hacen los médicos. Primero es el dinero .

Añade: Posteriormente dijeron que tenía que pagar otros 7 mil pesos para unos exámenes clínicos. Luego de otra hora y media llegó el doctor y pidió dinero de sus honorarios para operarlo. Mi hijo salió bien de esa operación, se estaba recuperando, hablé con él .

El joven pudo entonces contar lo que le pasó: Yo estaba ahí cuando los soldados llegaron persiguiendo una camioneta que se atoró en las vías del tren. Traía una escoba y pensé que los soldados se iban a dar cuenta que yo no era malo, pero entonces sentí que las balas me pasaron por mi la cabeza. Me asuste. Corrí. Luego sentí que me tiraban a mí .

El doctor Raúl Sergio Franco Vidal pidió entonces 55 mil pesos de honorarios para proceder y Alma Karina en su desesperación hizo un video en Facebook pidiendo ayuda económica. Logró reunir 20 mil pesos y suplicó: Doctor opere a mi hijo, yo le consigo luego en tres o cinco días el resto. Después de unas horas el médico aceptó .

Añade llorando : Pero mi hijo ya estaba mal, mi niño murió porque no tuvo sus medicamentos ni la atención médica que necesitaba por falta de dinero, en el hospital primero era dinero, no la salud de mi hijo. Y nosotros somos pobres .

Salud comercializada

En pocas horas la cuenta del hospital iba aumentando hasta 250 mil pesos. El doctor Franco pidió 130 mil. Entregó una cuenta escrita a mano en una de sus recetas que Alma Karina muestra.