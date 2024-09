Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Domingo 8 de septiembre de 2024, p. 8

El uso en Chiapas y Tabasco de la aplicación CBP One para solicitar asilo en Estados Unidos tiene beneficios para los migrantes necesitados de protección internacional, al no verse en la necesidad de avanzar hacia el centro y norte del país para iniciar este proceso, como sucedía antes. No obstante, también ha ocasionado una mayor concentración de estas personas, sobre todo en la frontera chiapaneca, donde ya hay reportes de albergues saturados.

Así lo aseguraron coordinadores de refugios y organizaciones civiles, quienes explicaron que esto se debe a que tras la ampliación de los estados donde puede utilizarse CBP One, desde el 23 de agosto pasado, no se aumentó el número de citas que proporciona al día (mil 450) y el proceso para obtenerla sigue siendo aleatorio , por lo que el solicitante puede ver pasar meses antes de conseguir una.

Olga Sánchez, fundadora del albergue Jesús El Buen Pastor, en Tapachula, Chiapas, aseveró que desde que empezó a funcionar la aplicación en la entidad atiende diario a 2 mil migrantes, cuando antes eran entre 600 y 700. Se están quedando en espera de la cita de solicitud de asilo en Estados Unidos, sostuvo.

Dicha situación, dijo, ha generado inconformidad entre muchos habitantes de la ciudad, porque la mayoría no quiere eso. Pero vivimos en la frontera y esto siempre es así , con el flujo constante de migrantes.

Expuso que ahora lo que su equipo empezará a revisar es el funcionamiento del programa Corredor emergente de movilidad segura del Instituto Nacional de Migración (INM), con el que entrega permisos llamados Forma Migratoria Múltiple (FFM), con vigencia de 20 días, a quienes ya tienen confirmada su cita CBP One, y realiza traslados en autobús a la frontera norte.