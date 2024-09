Coneval debe prevalecer

P

orque reconozco la importancia del trabajo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social me postulé, fui electo y desde hace casi 5 años soy consejero académico de su Comisión Ejecutiva. Sé por ello que medir en todas sus dimensiones la pobreza, evaluar las políticas de bienestar y formar capacidades de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, tareas sustantivas en una administración que pone por delante a los pobres, son desempeñadas por el Coneval con oportunidad, excelencia, compromiso y excepcional austeridad. Trasladarlas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, organismo loable, pero que no tiene esas atribuciones, pues genera información más no la interpreta, pondría en riesgo su calidad, aumentaría los costos y disminuiría la credibilidad de mediciones tan sensibles como lo son las de la pobreza. Por si fuera poco, el consejo no es un organismo autónomo, sino descentralizado. Por todo ello considero que el Coneval no debiera estar en la iniciativa de simplificación administrativa.

Armando Bartra

Rimas a los jueces

Excusan su oposición

a reforma judicial

asegurando que mal

será la preparación

de jueces por elección.

Ninguno actual quiere irse

ni en votación incluirse

ni el acceso permitir

a aquel que quiera servir

pues dejarían de servirse.

Guadalupe Martínez Galindo

La cuenta de la ministra presidenta

La ministra presidenta

dice no haber litigado

pero de lo que ha intrigado

sí se le lleva la cuenta.

Benjamín Cortés V.

Demandan justicia por agresiones en Xochimilco

Presidente Andrés Manuel López Obrador y jefe de Gobierno Martí Batres Guadarrama:

Las profesoras y los profesores investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco reprobamos el abuso de autoridad y la represión violenta que sufrieron activistas, defensores de derechos humanos y comunicadores que se reunían en una protesta pacífica a las afueras de la alcaldía Xochimilco, defendiendo la causa de Hortensia Telésforo y de pobladores de San Gregorio Atlapulco, quienes defienden sus propiedades comunales y su derecho a contar con espacios autónomos como es la biblioteca comunitaria, ahora renombrada Casa del Pueblo Tlamachtiloya. Pedimos garantías para los pobladores de San Gregorio y organizaciones que los acompañan, así como una investigación a fondo y castigo a los responsables de tan brutal y cobarde ataque.

María Guadalupe Staines, Silvia Tamez, Norma Lara, Nohemi Ehrenfeld, Luis Ortiz, César Rodríguez Cruz, Delia Castro Ramírez, María de los Ángeles Martínez y Raquel Ramírez

Se solidarizan con pobladores de San Gregorio

Con productores de verduras y hortalizas de la zona chinampera de San Gregorio Atlapulco, Xochimilco, nos une una amistad de más de dos décadas, forjada en un contexto de alianza por la defensa de espacios en la Central de Abasto de la CDMX y la ayuda mutua ante amenazas a nuestros territorios. Por ello nos indigna la represión de la que fueron objeto el pasado 5 de septiembre integrantes de esa comunidad y expresamos nuestra más profunda solidaridad y, a la vez, consideramos que debe cesar la criminalización en contra la defensora Hortensia Telésforo y respetar el derecho comunitario de seguir realizando las actividades culturales en la biblioteca hoy llamada, por la Asamblea General, Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco.

Alvaro Urreta

Invitaciones

Función de teatro

El Albergue del Arte invita a la función especial de narrativa de la compañía Cuentos Oníricos para Despertar, Jatakas y cuentos de Asia, de Carol Borkan. La cultura asiática suele ver la vida como una semilla que está en constante transformación, pero su verdadera libertad se logra más allá de este mundo físico. Por eso, en sus historias nos entregan algunas pistas para abrir el portal de la memoria antigua. Fábulas, mitos, leyendas y cantos contienen, más que anécdotas, secretos milenarios para nuestra liberación. Cuando escuches un cuento déjalo reposar para que su fragancia te conmueva. Luego, pon atención en las emociones e imágenes que llegan, son señales de que el cuento te está revelando sus secretos más profundos. La cita es hoy a las 13 horas en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al 55-55-54-62-∏28. Entrada libre.