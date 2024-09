Ernesto Martínez Elorriaga

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 8 de septiembre de 2024, p. 24

Morelia, Mich., Ante la violencia generada por integrantes del crimen organizado desde hace tres semanas en la comunidad El Coire y localidades vecinas del municipio de Aquila, 251 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado; 125 de ellas son menores de 17 años. Los ataques armados dejaron tres personas muertas y siete desaparecidas, denunciaron pobladores.

Dijeron que las agresiones provienen del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y fueron cometidas entre el 13 y 19 de agosto pasado, lo que obligó a mujeres, niños y adultos mayores a abandonar sus viviendas para buscar ayuda.

En las embestidas murieron Rafael Bautista Cruz, de la comunidad Estopila; Eutimio Medina Herrera, de Chacalapa; mientras los comuneros desaparecidos son los hermanos Miguel, Antonio y Filiberto Orcino Oliveros, además de Teódulo Álvarez Rentería, menor de edad, y los hermanos Rodrigo y René Mares Doroteo e Israel Ángel Martínez.

Las autoridades comunales aseguraron que hace poco más de un año que el CJNG comenzó a infiltrarse en El Coire, con la complicidad del ex comisariado de bienes comunales Celerino Álvarez Mauricio, quien concluyó su administración el 15 de junio pasado, pero no convocó a la asamblea para la elección del nuevo encargado a fin de continuar indebidamente en el puesto.

Dijeron que con el apoyo gubernamental y del colectivo de académicos Emancipaciones se integró un llamado autogobierno indígena que cuenta con presupuesto directo de la administración estatal.

De esta forma se integró el concejo comunal con uno de seguridad y justicia, dos comandantes y dos policías o guardias comunales por cada una de las 16 comunidades que integran la tenencia El Coire.

Sostuvieron que presuntos integrantes del CJNG se infiltraron en el gobierno comunal, porque a partir de que fue electa la autoridad por usos y costumbres –a principios de 2023– comenzaron la violencia y asesinatos.

El consejo nombró a Dionisio Silva Cruz comandante y desde un principio manejó la guardia comunal a su capricho, sin respetar las reglas internas de la comunidad, separó de su cargo o desarmó arbitrariamente a los guardias que no se prestaron a sus intereses; incluso llegó a encarcelar a los vigilantes en Chacalapa y Valdovinos por no estar de acuerdo con su proceder , aseguraron ex funcionarios municipales.

Expusieron que el 27 de junio de 2023, los guardias, propietario y suplente de Zilapa, Jesús Pantaleón Álvarez Rentería y Alberto Contreras Herrera, fueron citados por integrantes del autogobierno para ser confrontados por sus inconformidades. Tras una discusión Dionisio Silva asesinó a Jesús Pantaleón, y el resto de sus compañeros huyó.

El Coire ha carecido de apoyo del Ejército, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, sólo el 13 de agosto anterior acudió un batallón de militares por dos horas, mencionaron.