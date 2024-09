La primera gran emoción de la noche fue el gol de Orbelín Pineda, jugador cuya destreza es capaz de generar espacios donde parece que no existen. El mediocampista del AEK de Atenas cerró una triangulación que iniciaron Luis Romo y Roberto Alvarado para lograr el 1-0 con un remate raso y pegado al poste (4). Si el futbol es un estado de ánimo, como dice el ex futbolista argentino Jorge Valdano, México derribó la poca moral de la débil Nueva Zelanda.

México es un equipo repleto de preguntas que Javier Aguirre se esfuerza en contestar. Su respuesta automática es el equilibrio. Sin ese valor, que se ha vuelto tan recurrente en sus conferencias de prensa, el seleccionador nacional no imagina que las cosas mejoren en el Tricolor. La victoria de ayer contra Nueva Zelanda (3-0), en el arranque de su tercera eta-pa en el banquillo, despejó la tensión acumulada por los fracasos en la Copa América y la Liga de Naciones de Concacaf.

El Chino se olvidó de sus tareas habituales en Pumas, muy pegado a la banda, y definió como un centrodelantero en la primera oportunidad que tuvo frente al arquero Max Crocombe (53). Jugadores e integrantes del cuerpo técnico mexicano saltaron desde la banca para celebrar a todo grito, mirando hacia la tribuna. El golpe definitivo llegó poco tiempo después, cuando Luis Romo, en un alto nivel tras su regreso a Cruz Azul, marcó el tercer tantocon un derechazo desde fuera del área (57).

La única nota mala en la libreta de Aguirre fue la lesión del colombiano-mexicano Julián Quiñones, quien no pudo terminar el partido debido a una molestia en el mus-lo de la pierna derecha. Los médicos de la selección intentaron auxiliarlo, pero Quiñones asumió que no podía continuar. A partir de entonces, la ventaja se convirtió en un alivio. No hubo más situaciones de riesgo y El Vasco, viejo lobo de mar, permitió que los elementos que menos acción han tenido en anteriores procesos tuvieran actividad en la cancha.

De esta manera, el Tricolor ganó el primero de sus dos compromisos correspondientes a la fecha FIFA de este mes. El mar-tes enfrentará a Canadá en Arlington, Texas.