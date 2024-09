“No sufrí de bullying por mi discapacidad. Gracias al deporte conseguí muchos amigos que siempre me han respetado. Fui a una escuela convencional, aprendí a caminar con mis prótesis. Soñaba con ser médico y ahora soy triple medallista.”

Para sorpresa de todos, el leonés aprendió no sólo a valerse por sí mismo; a pesar de sus carencias comenzó desde muy pequeño a desplazarse por su casa, comer solo, lavarse los dientes y años después se volvió un experto en lanzar el trompo y jugar futbol.

A los seis años conoció a Nick Vujicic, conferencista y empresario que padece Síndrome de Tetramelia. Compartir unos minutos con él cambió la mentalidad del intrépido pequeño, quien un 28 de diciembre de 2017, justo en la fecha de su cumpleaños, nadó por primera vez en la Deportiva II de León, Guanajuato.

Yo ni siquiera sabía nadar, pero aprendí muy rápido. Me enseñé a ser competitivo, fue algo fácil para mí moverme dentro del agua, no me costó trabajo y comencé a ganar medallas , compartió Ángel, quien también ganó dos bronces en las pruebas de 100 metros libres S4 y 150 individual combinado SM4.

Tres años después de iniciar con la natación, Camacho debutó en los Juegos Paralímpicos de Tokio, siendo el más pequeño del representativo mexicano. Regresó a casa con un bronce y la promesa de mejorar la cosecha para la cita en París.

Se necesita ser muy terco para ganar una medalla, entrenar muchas veces al día, sobreponerse a todas las adversidades que la vida te pone en el camino, esforzarte mucho más que los demás. Sin eso no tienes oportunidad.

Camacho logró un tiempo de 42.70 segundos para obtener la plata en París. El oro se lo llevó Roman Zhdanov, quien forma parte de los Atletas Paralímpicos Neutrales (42.30), y el bronce fue para el checo Arnost Petracek (43.92).

Al nadador le encanta dibujar, por lo que estudia la carrera de expresión gráfica digital en el Conalep.

Cerca del podio

En otros resultados, Diego López culminó en el cuarto lugar en la prueba de 200 metros estilo libre S3, la experimentada Nely Miranda finalizó sexta en 50 dorso S4, mientras Jesús Gutiérrez fue décimo en 100 metros dorso S6. Naomi Ortiz, la más joven de la delegación nacional, con 16 años, obtuvo la posición 14 en 50 metros estilo mariposa S7.

En el atletismo paralímpico Pauleth Mejía ocupó el sexto lugar en lanzamiento de bala F40.

México se ubica en el sitio 30 del medallero con 16 metales; tres de oro, seis de plata y siete de bronce. En Tokio 2020, el país cosechó 22 preseas.