El también filósofo se desempeña en la actualidad como realizador de radio y es profesor de creación literaria en varias universidades de su país natal.

Autor: Eduardo Otálora Marulanda

Editorial: Fondo de Cultura Económica

Número de páginas: 112

Guerra de clanes

Inmersa en el género de terror, la historia de esta novela está situada en la Ciudad de México, aunque algunos de sus vampiros provienen de la antigua ciudad de Sibiu, en Transilvania.

Dos generaciones encaran la eterna lucha entre clanes de chupasangres : El Clan del Dragón y la Orquídea Negra.

Un profesor de historia de nombre Alberto Arriaga, cuya vida cotidiana no implica demasiadas sorpresas, se verá arrastrado al centro de esa batalla épica y sus consecuencias.

Por si fuera poco, quedará atrapado en otra contienda, la del Detective Solano, cabecilla de un grupo de cazadores de monstruos, que busca exterminar a Lucient y Acheron, los vampiros más poderosos del mundo.

Autor: Juan Vega

Editorial: Akasha Ediciones

Número de páginas: 141

Vuelo raso

Los poemas de Ana Laura Bojórquez (Ciudad de México, 1967) tienen una soltura precisa, escritos con paciencia certera y una sensibilidad que coloca su obra por encima de cualquier sombra que su propia luz defina . Así describe Roberto López Moreno los versos que conforman este poemario en donde el lector encontrará que la ciudad forma parte del gran laboratorio que da vida a la obra de la autora.

El libro se divide en cuatro apartados: Las aves no se extravían, Batir alas, El hombre papalote y Parvada, en donde encontramos que la poeta nos dice: El verso es la libertad escapada del sueño / emana con fuerza del aroma-alma del café. Bojórquez obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Filosófico Zigurat en 2014.

Luego de egresar de la licenciatura de Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, se encuentra cursando Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México en tanto hace de cada verso un papalote para sus pesadillas lúdicas . O le dice a la musa alada: Ven/ siéntate/ si estás en movimiento no contemplo tus matices./ Detén tu batir/ no puedo alcanzarte./ No pienses, no digas/ sólo respira./ Calla para describirte/ si no te aquietas empezaré el poema sin ti.

El libro se consigue en la Librería Bonilla de Miguel Ángel de Quevedo 477, Coyoacán.

Autor: Ana Laura Bojórquez

Editorial: Voz lírica

Número de páginas: 86

