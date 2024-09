U

na tarde lluviosa, Artemisa, viuda del filósofo Eli de Gortari quien dirigió la colección Problemas científicos y filosóficos con el astrofísico Guillermo Haro pasó a visitarme. Como todos sabemos, Eli de Gortari fue encarcelado en 1968 por su apoyo al movimiento estudiantil y permaneció cinco años encerrado en el Palacio Negro de Lecumberri.

Hoy, 56 años después de la masacre de 1968, la esposa de Eli de Gortari, Artemisa, acompaña a su hija, la educadora Ana, para recordar a Eli de Gortari (ex rector de la Universidad de Michoacán) y hablar del fomento de la alfabetización al que Ana dedica su vida. Ambas universitarias recuerdan la masacre de 1968. Hoy, la joven quiere hablar de su compromiso con la erradicación del analfabetismo, aunque Artemisa insiste en recordar a Guillermo Haro, quien mucho visitó a Eli de Gortari en Lecumberri. Ambas mujeres también mencionan a maestros de la talla de Heberto Castillo y de José Revueltas, y yo pienso en Manuel Marcué Pardiñas, director de la revista Política, quien dio voz a todos y terminó también encarcelado.

Artemisa y su hija Ana recuerdan que Lecumberri se convirtió en escuela para todos.

Antes del 68, Guillermo Haro, Samuel Ramos y Eli de Gortari conformaron el Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, del cual surgieron y se publicaron libros esenciales que podían adquirirse no sólo en la Librería Universitaria, sino en tiendas de autoconsumo.

Además de recordar la cárcel de su padre, la joven Ana, hija de Artemisa, quiso hablar de su compromiso con la alfabetización de niños y jóvenes, ya que desde hace años se lanzó a pie por caminos de sol y sombra en jornadas de ocho horas en Chiapas. Ese compromiso logró cambiar no sólo su vida, sino la de muchos analfabetas tal como ahora relata.

Conservo imágenes imposibles de olvidar. La primera es un amanecer en la Montaña, en Chiapas, casi a la altura de las nubes. Como en la mayoría de las zonas montañosas de México, las mujeres inician su jornada a las 4 de la madrugada. Asean su casa y preparan la comida que llevarán al campo. Las pude acompañar en muchas ocasiones. Al principio, todos íbamos en silencio, concentradas en la niebla para no tropezar, porque aún no amanecía. Conforme la luz comenzaba a salir, reconocía en el camino de tierra un cúmulo de rostros sonrientes y palabras que me apresuraba a escribir para entablar una amistad duradera. Compartir la alegría, el coraje y la voluntad acumulada de tantas mujeres entregadas en cuerpo y alma al esfuerzo que se renueva todos los días y nunca termina hasta llegar a las lágrimas de tantísimo esfuerzo, es parte de mi experiencia de antropóloga.

“Desde 2005, cuando me dieron el encargo de coordinar el servicio social universitario, analizamos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estrategias para concentrar esfuerzos en no más de una decena de acciones que tuvieran impacto social significativo y en las que la mayoría de los estudiantes pudieran incorporarse. Para ese momento, el entonces rector Juan Ramón de la Fuente ya tenía un acuerdo con Juan Sabines, gobernador de Chiapas, para que apoyáramos a tres municipios con altos índices de analfabetismo, entre ellos Sitalá. También atendimos algunas comunidades de San Cristóbal de las Casas con el programa Chiapas Solidario por la Alfabetización, la Secretaría de Desarrollo Social, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Autónoma de Chiapas, el Colegio de Bachilleres de Chiapas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, entre otros, incluida la UNAM, que tuvo un papel central en la gran cruzada alfabetizadora coordinada por el gobierno estatal.

“En nombre de Juan Ramón de la Fuente, yo, Ana de Gortari, hija del filósofo Eli de Gortari y de Artemisa, me di cuenta de que existía y existe enorme interés de la comunidad universitaria por alfabetizar con el método cubano masivo Yo Sí Puedo, que se aplicó en Coahuila, Chiapas, estado de México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz con grandes resultados. Lázaro Cárdenas Batel, nieto de Cárdenas, declaró a Michoacán territorio libre de analfabetismo e izó bandera blanca, según los parámetros de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, de ‘territorio libre de analfabetismo’.”

–¿Resultó muy difícil?

–Desarrollamos una estrategia de capacitación teórico-práctica en la que 50 estudiantes de 20 carreras de licenciatura se coordinaron con alumnos de instituciones educativas y bachilleratos de Michoacán para formar células de trabajo. Triunfamos rotundamente en algunos municipios de la costa de Guerrero, como Petatlán y José Azueta, mejor conocido como Zihuatanejo. Durante el rectorado del doctor José Narro y el gobierno de Zeferino Torreblanca, fortalecimos a los municipios más pobres de la Montaña de Guerrero, y con el programa 3 de 5 logramos el mayor índice de alfabetismo en Cochoapa, Metlatonoc, Chilapa de Álvarez, Atlixtac, Alcozauca de Benítez, Atlamajalcingo del Monte y Xalpatláhuac, en coordinación con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero.