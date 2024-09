El objetivo de esta nueva exposición es que estas piezas europeas entablen un diálogo con las de Diego Rivera, José Clemente Orozco, Joaquín Clausell, Gerardo Murillo Dr. Atl, Germán Gedovius, Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro y Félix Parra.

Esta muestra, que se ubicará en el primer piso del Munal, revive la forma en que se realizaban las exposiciones internacionales de entre siglos, realizadas mayormente en París, para acercar a los visitantes a los intereses de la belle époque que desde la plástica fue un parteaguas en técnicas como el paisaje, el desnudo, el retrato, el cabaret y la vida cotidiana.

Además, se contará con un nutrido programa académico que convoca a importantes especialistas e investigadores del arte moderno en Europa y México, así como un curso que profundizará en la vida y producción de estos artistas.

Entre las obras del acervo estadunidense que se exhibirán en el Munal están Tarascon Stagecoach (La diligencia de Tarascon), de Van Gogh; Cézanne, Mont Sainte-Victoire (Cézanne, Monte de Santa-Victoria), de Cézanne; Jean Cocteau, de Modigliani; Young Woman in a Round Hat (Mujer joven con un sombrero redondo), de Manet; After the Bath, Woman Drying Herself, (Mujer sécandose tras bañarse), de Degas; Mesalina, de Henri Toulouse-Lautrec; River View (Vista al río), de Sisley; Still Life: Apples and Pears in a Round Basket (Vida en quietud: Manzanas y peras en un cesto redondo), de Camille Pissarro, y Nude in a Landscape (Desnudo en un paisaje), de Renoir.

La inauguración de Diálogos de vanguardia: La colección Pearlman será el 12 de septiembre en el Munal (Tacuba 8, Centro Histórico).