El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández–responsable principal de la concepción y construcción del nuevo museo–, resaltó que hoy se acredita que el proyecto Tren Maya no es sólo un tren, sino que es también la reivindicación del sureste de México y la península de Yucatán, una obra de justicia y desarrollo equilibrado, una obra de progreso con igualdad y recuperación de la memoria histórica. Inauguramos el museo más grande del sistema Tren Maya .

Pese a que la irrupción española cortó de tajo el camino de los mayas como nación relativamente autónoma, no llegó a consumarse el genocidio y hoy día, apuntó el director del INAH, en pleno siglo XXI, la presencia de los pueblos y culturas indígenas de México, en particular de la civilización maya, no sólo está viva y palpitante, sino que nos ofrece referentes para dejar atrás el horizonte neoliberal, afrontar la crisis civilizatoria marcada por la desigualdad, las guerras y el calentamiento global para profundizar en la transformación .

Patrimonio amenazado

Para concretar este desarrollo paralelo a la ruta del Tren Maya, sostuvo por su parte el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón, que sin el proyecto ferroviario difícilmente se habría concebido El Jaguar, obra asociada a la visión integral de recuperación histórica y cultural en la península de Yucatán.

Señaló que paralelo al Tren Maya se diseñaron 71 planes de desarrollo urbano, entre los cuales estaba Tulum, cuya zona arqueológica se ha convertido en la tercera más visitada del país sólo detrás de Chichén Itzá y Teotihuacan. Sin embargo, Tulum es un patrimonio amenazado por el rápido crecimiento urbano; exigía un proyecto que lo protegiera, lo ordenara y lo rehabilitara. Y es que el Tren Maya no solamente es un medio de transporte, no, es una visión de ordenamiento regional para traer empleo, bienestar y obras con especial atención en la protección ambiental .

Meyer Falcón aseveró que cuando se comenzó el reordenamiento se encontró una situación caótica y preocupante dentro del parque, ya que se cedían territorios a desarrolladores inmobiliarios, pero se comenzó a dar un nuevo rumbo al parque al recuperarse 300 hectáreas de selva.

Más tarde, López Obrador, acompañado por su sucesora, Claudia Sheinbaum, inauguró el Museo Histórico de la Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, comunidad que se fundó con el nombre de Noj Kazajistán Santa Cruz Baalam Nan como el cuartel general de la resistencia maya contra el sometimiento y la esclavitud.