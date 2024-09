Elba Mónica Bravo

Domingo 8 de septiembre de 2024, p. 27

Residentes de la colonia Roma solicitaron de manera urgente al Instituto de Verificación Administrativa y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial inspeccionen la obra en la calle Córdoba 84, donde tuvieron conocimiento de que será el museo y centro cultural Cantinflas, de cuatro niveles, con restaurante-bar, lo cual viola el uso de suelo, además de que no existe licencia de construcción emitida por la alcaldía Cuauhtémoc.

El presidente de la Fundación Roma, Mario Rodríguez, señaló que las peticiones de verificación se realizaron desde julio pasado, sin que hasta el momento las autoridades locales hayan actuado, a pesar de que se encuentra en área de conservación patrimonial y de la prohibición para la construcción de museos establecida en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc 2008.

La fundación tuvo conocimiento de que la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México firmó el permiso administrativo temporal revocable con Cantinflas World, S de RL de CV, por 10 años.