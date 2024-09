Desde entonces el debate siempre ha sido el mismo: a favor de la elección democrática, los jueces y sus decisiones tendrían mayor confianza de los ciudadanos y los funcionarios de justicia serían más responsables ante sus electores a través de la representación. Además, un Poder Judicial electo sería más independiente que uno designado porque las cuestiones de quién los propuso o los financió no serían un factor determinante. Ligados no a partidos o grupos de interés, estos jueces electos ejercerían una restricción más efectiva sobre todo el poder del gobierno y de los oligarcas. En tiempos jacksonianos se decía que, al estar representando a un consenso, tanto Legislativo como Judicial tendrían menos choques. Como lo dijo en ese entonces Andrew Jackson: Periódicamente una república debe tener un debate significativo sobre la dirección general de los tribunales y el papel de los jueces individuales en la contribución a esa dirección . La elección de jueces se veía como un tema de la democracia, no como un asunto del derecho.

Para cuando Alexis de Tocqueville llega como ministerio público, en su primer viaje a Estados Unidos para evaluar su sistema penitenciario, se encuentra con ese movimiento popular contradictorio. El francés condena la llamada tiranía de las mayorías porque se sorprende de que Legislativo, Ejecutivo, y Judicial atiendan a la opinión pública: No conozco país alguno donde haya en general menos independencia de espíritu y de verdadera discusión que en Norteamérica . Luego sustituirá sus miedos mientras redacta el segundo tomo de La democracia en América, hacia el despotismo administrativo , es decir, la burocracia. Despreció a Andrew Jackson porque jamás entendió cómo tenía la aprobación mayoritaria si sólo había ganado, como general de la milicia, la batalla de Nueva Orléans. Tendrá sus dudas respecto a la elección de jueces, que es una herencia a partir de 1845 del movimiento jacksoniano en 24 de 34 estados de la unión: El gobierno de Estados Unidos no es uno de tipo federal. Es un gobierno nacional con poderes limitados. Los tribunales son electos y carecen de una Suprema Corte .

Pero la reforma a la que hoy asistimos no es una democratización plena del Poder Judicial. En realidad es lo que en Estados Unidos se conoció como origen mixto , es decir, un método que mezcla tanto una comisión que evalúa los méritos de los abogados que quieren ser juzgadores con una elección popular. En el caso mexicano, por toda la desazón que existe en las confusiones de la oposición entre político y electoral donde ésta es un método, mientras aquella es una organización ideológica, se le ha puesto en medio, entre la comisión evaluadora y las urnas, un sorteo público, para evitar cualquier liga a un partido político o grupo de interés. A pesar de esto, los opositores de la reforma insisten aún en que democracia popular e independencia judicial se contradicen. Es como si una elección amarrara a un mandato unas sentencias que todavía no sabemos sobre qué caso van. Es como especular sobre un futuro que todavía no se ha dado. En cambio, lo que tenemos ahora son sentencias a favor de no pagar impuestos o de descongelamiento de cuentas de narcotraficantes, protegiendo a las compañías eléctricas extranjeras para no pagar por servicios del Estado o de minas contaminantes o de casos de corrupción plena que ya sabemos que el Poder Judicial va a emitir. No hay contradicción entre democracia e independencia, toda vez que el mandato popular es que se resuelva pensando en la dirección general de la república –como diría el burro Jackson– a la que tienen que estar sujetos todos los poderes, incluyendo los tribunales. No más.