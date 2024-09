A

los jaliscienses nos está resultando muy largo este final de sexenio en el cual, según proclamó el gobernador que ya mero se va –¡Gracias a Dios!– iba a refundar el estado de Jalisco.

Nunca supimos bien a bien lo que significaba refundar , pero se llenaban la boca con la palabra. Ahora sus enemigos aseguran que, en realidad, lo que pretendía era refundirlo y que por poco lo logra.

En efecto, el registro que queda es que ha sido uno de los peores gobiernos habidos, y vaya que, en este sentido, especialmente con dos de los tres sexenios panistas que resultaron verdaderamente infames, ponen en verdad muy alta la vara de la incompetencia.

Las clases medias, y no digamos las más altas, no hacen más que refunfuñar y denostar a la 4T. Periódicos y locutores de televisión y radio no cejan en darle duro al régimen. Evidentemente no hay alusión alguna a los gobiernos anteriores que padecimos ni análisis del que todavía padecemos en Jalisco.

Entre otras cosas, para honrar el nombre de Movimiento Ciudadano, han logrado una parálisis casi total de la circulación citadina. En medio del gran crecimiento de la población no han conseguido más que reducir los espacios para circular creando una kilometrada de carriles dizque para bicicletas, por la cual pasa una cada venida de obispo. No son pocos los ciudadanos que en este sexenio han visto duplicarse sus tiempos de traslado, pues al incremento de automóviles ha correspondido una reducción de espacios para circular.

También tenemos que felicitarnos porque este gobierno estatal es el primero en México que organiza una manifestación de sus adláteres en contra de la anual feria del libro, a efecto de impedir el acceso a los asistentes.