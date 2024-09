Hubo más filtraciones que compiten en escándalo porque evidencian cómo el penalista urdía tramas para influir en la designación de jueces –que después fallarían a su favor–; del Fiscal Nacional tratando de imponer a su favorito, de sus relaciones con el espectro político, de su connivencia con Andrés Chadwick, ministro del Interior del finado ex presidente Sebastián Piñera, de su cabildeo en torno a éste, y un largo etcétera.

Pero la expectativa se multiplicó cuando la defensa de Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo, pidió copia de los mensajes al Ministerio Público y prometió hacer público todo aquello que no sean conversaciones y contactos del ámbito personal, así como con clientes ya que aplica el secreto profesional. El resto, mientras no sea información profesional o privada, para detener esto que está ocurriendo, que son filtraciones intencionadas por parte del Ministerio Público, trataremos de abrir la mayor cantidad de información , dijo.

Defensa publicará textos

No sé cuántas páginas son para que podamos empezar a liberar, somos un grupo reducido a cargo de la causa, vamos a estar con la mayor celeridad , agregó.