El vocero ruso Dimitri Peskov indicó, durante una rueda de prensa, que no se puede adoptar una medida exactamente igual dado que Estados Unidos carece de una cadena de televisión estatal o una agencia estatal de noticias , pero aseguró que habrá una respuesta , informaron medios rusos.

Según una acusación presentada antier, una empresa de medios vinculada a seis influencers conservadores, entre ellos Tim Pool, Dave Rubin y Benny Johnson, fue financiada en secreto por empleados de medios estatales rusos para producir videos en inglés que eran a menudo acordes con el interés del Kremlin en amplificar las divisiones internas de Estados Unidos .

Por su parte, los influencers declararon desconocer cualquier tipo de injerencia rusa en las actividades del medio con el que colaboraban, cuyo nombre no fue revelado.

Por otra parte, un funcionario de alto rango de los servicios de inteligencia estadunidenses afirmó ayer que Rusia y China son los adversarios extranjeros más activos a la hora de tratar de intervenir en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, y que Irán ha intensificado sus esfuerzos para influir en los votantes, en relación con anteriores comicios.