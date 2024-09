Para mejor actriz están propuestas Adriana Barraza por El último vagón, Adriana Llabrés por Todo el silencio, Cassandra Ciangherotti por Familia, Ilse Salas por Familia y Mónica Huarte por Señora Influencer.

Como mejor director los aspirantes son David Zonana por Heroico, Elisa Miller por Temporada de huracanes, Lila Avilés por Tótem, Rodrigo García por Familia y Tatiana Huezo por El Eco. En diseño de arte se eligió a Alisarine Ducolomb por Desaparecer por completo, Antonio Muñohierro por El último vagón, Carlos Y. Jacques por Temporada de huracanes, Ivonne Fuentes por Heroico y Nohemí González por Tótem.

En edición aparecen Lucrecia Gutiérrez AMEE y Tatiana Huezo por El Eco, Miguel Schverdfinger y Paulina del Paso por Temporada de huracanes, Omar Guzmán por Tótem, Óscar Figueroa Jara por Heroico y Yibrán Asuad por Familia.

En fotografía habrá un premiado entre Carolina Costa AMC por Heroico, Damián García por No voy a pedirle a nadie que me crea, Diego Tenorio por Tótem, Ernesto Pardo por El Eco, Glauco Bermúdez por Desaparecer por completo y María José Secco por Temporada de huracanes.

En cuanto a mejor película, las propuestas incluyen a El Eco, producida por Radiola Films y dirigida por Tatiana Huezo; Heroico, de New Fiction Films, dirigida por David Zonana; Temporada de huracanes, de Redrum 15, dirigida por Elisa Miller; Todo el silencio, coproducción de Animal de Luz Films y This is why cinema, dirigida por Diego del Río, y Tótem, coproducida por Limerencia Films, Laterna, Paloma Productions y Alpha Violet Production, dirigida por Lila Avilés.

Los premios son resultado de la decisión del Comité de Elección de Ganadores.

Sus integrantes votan a través de una plataforma electrónica cuyos resultados finales son firmados por notario público y se abren hasta el día de la ceremonia.