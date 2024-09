Grabó más de 35 álbumes y salió de gira con grandes artistas como Frank Sinatra. A lo largo de su carrera, Mendes no dejó de explotar la cautivante música brasileña, en la que mezclaba hábilmente la cadencia de la samba, el groove del jazz, las sutiles armonías vocales de la bossa nova y el refinamiento del pop californiano.

No obstante, al crecer su interés por el jazz, empezó a tocar en clubes nocturnos durante la década de los 50, cuando nacía la bossa nova. El músico también fue uno de los más destacados exponentes del samba-jazz y con el tema Más que nada alcanzó reconocimiento internacional.

Detrás del músico famoso y del aspecto comercial de sus temas, había un artista dotado de una gran espontaneidad. Soy muy curioso, me gusta aprender, es por eso que hablo francés de oído. La raíz de mi música es brasileña. En Brasil tenemos una bella diversidad cultural y musical, entre la música de Bahía, de Rio de Janeiro, la clásica y los ritmos llegados de África , aseguró Mendes en 2014.

El artista ganó el Grammy en 1992 al mejor álbum de música del mundo por Brasileiro, y dos Grammy latinos. Además, recibió una nominación al Oscar en 2012 a la mejor canción original por el tema Real in Rio, de la película animada Río.

En 2006, se hizo una versión moderna de Más que nada, que encabezó las listas de éxitos de Estados Unidos, interpretada por Black Eyed Peas. Fue incluida en su álbum Timeless, producido por el músico y productor will.i.am y con la participación de Stevie Wonder, Justin Timberlake y los Black Eyed Peas, entre otros.

“Su disco titulado Encanto es un ídem”, escribió el periodista cultural Pablo Espinosa en su texto Medio siglo en tanga dedicado a los 50 años del género bossa nova , publicado en este diario en 2008, sobre el trabajo del músico brasileño,

Ese álbum empieza con una samba/hip-hop cantanda por la mismísima Fergie, la cantante de ese grupazo dinamitero llamado Black Eyed Peas e incluye colaboraciones variopintas: Jovanotti, Zap Mama, Natalie Cole, Herb Albert y su esposa, la cantante Lani Hall, quien fue por cierto la vocalista principal del grupo de Sergio Mendes y su Brasil 66 , agrega Espinosa.

En 2020 se filmó el documental Sergio Mendes: In The Key of Joy, dirigido por el estadunidense John Scheinfeld, donde se expuso la vida del pianista.

El músico también actuó por última vez en noviembre de 2023 en foros con entradas agotadas y muy entusiastas en París, Londres y Barcelona.

Reacciones

En las redes sociales las reacciones no se hicieron esperar, destacan la de dos músicos que compartieron escenario con Mendes.

Descansa en paz, querido genio, fueron muchos años de amistad, colaboraciones y música entre ambos , escribió en Instagram Milton Nascimento, representante de la música popular brasileña y una de las primeras celebridades en reaccionar a la muerte de Mendes.

Sergio Mendes era mi hermano de otro país, era un verdadero amigo y un músico extremadamente talentoso que llevó la música brasileña en todas sus versiones al mundo entero con elegancia , expresó el trompetista Herb Alpert en Facebook, junto con una foto de hace décadas, sentado junto a Mendes en el piano.

La familia del fallecido comentó que proporcionarán detalles sobre los servicios funerarios y conmemorativos en una fecha posterior.

(Con información de Afp, Ap y Sputnik)