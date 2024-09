E

l enfrentamiento de Elon Musk, uno de los mayores milmillonarios del mundo, dueño de la red X (antes Twitter), con el juez Alexandre de Moraes, el Supremo Tribunal Federal de Brasil y autoridades de telecomunicaciones de ese país, es relevante para todo el mundo y va mucho más allá de un problema solamente en ese país.

Para empezar, no se trata de libertad de información . Musk no ha tenido ningún problema en eliminar decenas de cuentas y cientos de mensajes en X, con contenido social crítico a pedido de los gobiernos de India, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Por ejemplo, censuró sin problemas la difusión del documental de la BBC The Modi Question, sobre el gobierno de India, cuentas críticas al gobierno de Erdogan en Turquía, etcétera (https://tinyurl.com/yezfsb4d). Tampoco dudó en restringir el acceso a su red satelital Starlink en Palestina a pedido de Netanyahu en Israel.

También está en conflicto en la Unión Europea por negarse a cumplir con la Ley de Servicios Digitales. La comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, declaró al respecto en julio de 2024 que X no cumple con la Ley de Servicios Digitales en áreas clave de transparencia (...) por tanto, engaña a los usuarios (https://tinyurl.com/m3svsyh3).

Uno de los temas de fondo que están en juego en estos conflictos, es la disputa por el control privado, a manos de unas pocas empresas tecnológicas, como las de Musk, de las comunicaciones, de la información y del despliegue masivo y global de la megaindustria digital de la persuasión o hypernudging. Es decir, la industria de cómo influenciar, incluso definir, las elecciones políticas, las decisiones de consumo y otras elecciones de grandes grupos poblacionales.

Esa industria de venta de influencias digitales está entretejida en las actividades y comunicaciones cotidianas, de trabajo, familiares, de educación, salud, políticas, entretenimiento de todas y todos. Es el factor principal que llevó a que ocho de los 10 hombres más ricos del mundo sean actualmente los dueños o socios mayoritarios de empresas digitales como Apple, Amazon, Alphabet/Google, Meta/Facebook, Microsoft y las empresas de Elon Musk.