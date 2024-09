No hay vida sin presión

Ancelotti es un hombre tranquilo. Entiende que sin jugadores no hay juego y que, por tanto, no existe la posibilidad de formar un equipo. El entrenador tiene mucho poder, pero al final es una relación en-tre personas y los jugadores son eso: personas que juegan al futbol , señala en un tono más serio, como si estuviera en medio de una charla técnica. Una vida sin presión no existe. El deporte es una escuela, porque ayuda a conocer tus límites. El día en que no sienta esa emoción antes de un partido, será el momento de irme .