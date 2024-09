Me siento muy feliz, muy agradecida, más no satisfecha. Pudimos haber obtenido un mejor resultado, pero no se dio. Quiero decirle a todos los niños y niñas que practican la lucha que se la crean, no estamos lejos de una medalla mundial y mucho menos olímpica. Disfruten lo que hacen, porque es lo que a uno lo hace grande , declaró la luchadora al Comité Olímpico Mexicano.

En otro resultado en la categoría júnior, el nadador de aguas abiertas Armando Uri Díaz finalizó en el séptimo lugar en 5 kilómetros con un tiempo de 1:00.17 horas en Alghero, Italia, prueba que ganó el alemán Jonas Lieschke, al registrar 59.42 minutos.

Marco Meléndez y Yohann Guerrero concluyeron en las posiciones siete y 21, respectivamente, en la distancia de 7.5 kilómetros.