Sábado 7 de septiembre de 2024, p. 9

La mexicana Amalia Pérez volvió a hacer historia tras conseguir su séptima medalla paralímpica consecutiva, luego de ganar ayer el bronce en la categoría de 61 kilogramos del parapowerlifting en París 2024.

La halterista tricolor, quien conquistó el oro en Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, así como la plata en Sídney 2000 y Atenas 2004, se quedó con el tercer lugar del podio tras levantar 130 kilogramos en su segundo intento, en lo que fue su séptima participación consecutiva en una justa paralímpica.

En esta ocasión, el metal dorado fue para la nigeriana Mark Onyinyechi, quien impuso marca mundial con 150 kilogramos, mientras la plata fue para la china Jianjin Cui, quien totalizó 140.

“Esta medalla significa mucho para mí, eran mis séptimas justas, evidentemente ha crecido el deporte paralímpico, y hoy enfrenté a dos grandes guerreras, con las que siempre he competido, pero esta vez su nivel fue mil veces mejor que el mío.

Buscaba estar en el podio, quería refrendar mi título y alcanzar una marca más, deseaba seguir haciendo historia, principalmente para mi país, aunque también era un reto personal, lo di todo y por supuesto que quería más, pero así es el deporte, me voy contenta , aseveró la paratleta de 47 años en videoconferencia desde París.

Asimismo, reconoció que tenía pensado despedirse de las justas veraniegas en la cita francesa; no obstante, indicó que ganar esta séptima presea la motiva a llegar a Los Ángeles 2028.