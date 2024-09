Mireya Cuéllar

Sábado 7 de septiembre de 2024, p. 4

Tijuana, BC., La obra Pese a todo, la alegría del encuentro, de Samara Colina, inspirada en la euforia colectiva del movimiento feminista que inundó la marcha del 8 de marzo de 2020, en Guanajuato, recibió el premio de la Trienal de Tijuana: 2. Internacional Pictórica que otorga el Centro Cultural Tijuana (CECUT), uno de los más importantes de América Latina, no sólo por el monto del estímulo, sino por la singularidad de que el público también vota.

Se trata de un óleo sobre tela con volumen y profundidad, y es parte de una serie en la que la artista guanajuatense trabaja desde hace varios años.

Guanajuato es uno de los estados con mayores casos de feminicidio, atravesado por la violencia; un estado muy conservador, donde sigue penalizado el aborto... ¡hay mucho por hacer! Y ahí está también la fuerza que ha tenido el movimiento feminista; refleja lo mucho que hemos crecido , por eso el título de la obra, comentó Colina.

Quiero que mi obra conecte con muchas personas. Veo ese instante en una marcha, un mitin, donde todas nos volvemos una cantando y bailando nuestras exigencias, pero también festejando , explicó la incrédula artista: Aún no me la creo por completo, es un premio que me posibilita seguir con mi trabajo , porque para ser artista hay que ser muy aferrado y creer uno en su trabajo .

Vianka Santana, directora general del CECUT, recordó que el maestro Álvaro Blancarte –referente de la plástica en el noroeste del país, muerto unos meses antes de que se concretara la trienal– propuso el certamen como plataforma de diálogo entre creadores de varias latitudes, para visibilizar la producción plástica de los bajacalifornianos.