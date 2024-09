A

hora que atravesamos una tormenta de proporciones sísmicas, que no está dejando nada en su lugar y amenaza la vida en el planeta, podemos observar con mayor claridad cómo los grandes medios de comunicación se han convertido en maquinarias de instalar mentiras y falsas verdades, ocultando los hechos principales y desvirtuando la realidad según los intereses de la clase dominante.

La información mínimamente objetiva tiende a desaparecer y en su lugar aparece la propaganda. Se machacan ideas y prejuicios sin el menor pudor, con el objetivo de anular la capacidad de razonamiento de la población. Los grandes medios son parte del sistema capitalista, colonial-patriarcal: dependen de la publicidad de las empresas y, como ellas, se proponen convertir al ser humano en mero consumidor.

Lo peor es cuando los medios que se definen de izquierda, o vinculados a los movimientos, repiten los argumentos de los grandes medios sin pararse a reflexionar críticamente sobre lo que están informando. Porque esos medios tienen mayor credibilidad para las personas organizadas en movimientos.

Esta semana los medios informaron sobre las elecciones en dos estados de Alemania del este (Sajonia y Turingia), de un modo tan parcial que consiguen deformar la realidad hasta volverla incomprensible. Tal vez sea bueno poner la lupa en la cobertura, porque permite ver el tamaño de la manipulación informativa.

En ambos estados la ultraderecha , Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) ganó en Turingia y llegando segunda en Sajonia, muy cerca del vencedor de la derecha, digamos, tradicional. Los tres partidos del gobierno (Verdes, socialdemócratas y liberales) se hundieron y sacaron un tercio de los votos que ganó la ultraderecha .

Los medios europeos destacan que es la primera victoria electoral de la ultraderecha en el país desde la Segunda Guerra Mundial, que AfD ya es el segundo partido de Alemania detrás de la derecha y que es la fuerza mayoritaria entre los jóvenes. Los medios caracterizan a la AfD por sus críticas a la inmigración y al proyecto europeo (https://goo.su/n98Ss81).

Estas dos características son ciertas, aunque habría que reflexionar por qué la crítica a la Unión Europea sería algo negativo, toda vez que encabeza la guerra en Ucrania y apoya el genocidio del pueblo palestino.