Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. 18

Para las víctimas de tortura, ésta no termina cuando frenan las agresiones físicas y sicológicas, pues empiezan un camino hacia la justicia en el que en muchas ocasiones son revictimizadas. A esto se suma que actualmente, por el paro de labores del Poder Judicial (PJ), se encuentran en la incertidumbre, porque los procesos están parados, no avanzan , aseguró Oswaldo Rodríguez, quien lucha por la libertad de sus familiares Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez y Ricardo Almanza, que en 2002 fueron torturados en Tlaxcala y desde ese año están presos.

Oswaldo, quien también fue torturado por agentes de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala para obligarlo, al igual que a los demás, a declararse culpable de dicho delito y por lo cual pasó 15 años en prisión, expuso que con el paro de labores de los jueces volvemos a vernos afectados por la problemática del sistema, que así nos tiene dando vueltas en un círculo viciado .

En la presentación de una compilación de testimonios de víctimas de tortura, realizada por diversas organizaciones civiles, Rosa Mora, madre de Jorge, expresó igualmente su preocupación porque estamos con la zozobra de no saber qué pasa con esto de las marchas de los jueces y magistrados. No sabemos si (por eso) nuestro caso está avanzando o no .

Compartió algunos de los sufrimientos y padecimientos que han vivido durante 22 años de lucha por justicia: hay familiares que han enfermado e incluso muerto de cáncer, y la falta de recursos económicos, que en su caso le impiden visitar a su hijo encarcelado en Durango.