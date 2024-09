Las tres satisfacciones que ha tenido como gobernante son: el combate a la corrupción, que se redujo la pobreza y que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado, ni de políticos .

Aludió que en su sexenio no se dieron casos como los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, José Francisco Ruiz Massieu y el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (en el gobierno de Salinas de Gortari); ni accidentes donde perecieran funcionarios de alto nivel (como los ex secretarios de Gobernación, Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, en el sexenio de Calderón).

No uso reloj machuchón

En tono de mofa, el tabasqueño rechazó usar un reloj machuchón (marca IWC), con un valor de 117 mil pesos, como se ha difundido en redes sociales. Ante las cámaras, mostró su accesorio que, dijo, fue un regalo hace seis años de un amigo y cuesta entre 2 mil y 2 mil 500 pesos (marca Momentum).