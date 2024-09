Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. 14

A casi dos años de que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la ONU, emitió su sentencia contra el Estado mexicano por la desaparición forzada de la joven Ivette Melissa Flores Román, el 24 de octubre de 2012 en Iguala, Guerrero, persisten omisiones y deficiencias por parte de las autoridades para dar con su paradero.

En un seminario realizado en la Universidad del Claustro de Sor Juana, Sandra Luz Román, madre de Melissa, señaló que la comisión estatal y la nacional de búsqueda se han comprometido a muchas cosas, pero no las llevan a cabo , por lo que ella misma tiene que salir a buscar a su hija y enfrentarse a personas de la delincuencia organizada para encontrarla.