En tanto, 2 mil 100 millones, 22 por ciento, están en proceso de análisis para acreditación o no por parte de las instancias fiscalizadoras. En caso de no aclararse, se presentarán las denuncias correspondientes. Esta cifra es la que está en tránsito, en proceso .

En tanto, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, informó que por esas malversaciones hay 26 personas vinculadas a proceso penal, nueve ex funcionarios públicos y 17 particulares. Destaca que entre los señalados no se encuentra Ignacio Ovalle, ex director de Segalmex.

Agregó que los expedientes también se remitieron al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a fin de que se impongan las sanciones correspondientes por tratarse de faltas administrativas graves; detalló que a la fecha se han recuperado 955 millones de pesos por este caso, que habían sido invertidos ilícitamente en bonos bursátiles .

Salcedo Aquino aseguró que el proceso de aclaración por este desfalco continuará hasta que se hayan presentado las evidencias necesarias para solventar las observaciones que están en proceso y se formulen las denuncias correspondientes ante la fiscalía y el tribunal. No hay ni habrá impunidad .

De su lado, la procuradora fiscal indicó que por los 2 mil 700 millones de pesos ya comprobados como desvíos en Segalmex se presentaron 156 denuncias penales.

Los delitos señalados son, entre otros, delincuencia organizada, lavado, defraudación fiscal, uso ilícito de atribuciones y facultades, peculado, enriquecimiento ilícito y captación indirecta de recursos.

Aun cuando no los mencionó por nombre completo, dijo que entre los ex directivos de Segalmex detenidos por este caso están René Gavira, ex director administrativo, y Manuel Lozano, ex director comercial, preso en Argentina y de quien se espera su extradición a México.