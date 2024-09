Durante su conferencia, López Obrador puntualizó que no se trata de todos los funcionarios de Estados Unidos, ni del presidente Biden, pero sí en algunos políticos, congresistas, algunos funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias estadunidenses.

Explicó que con el presidente Biden ha sido también muy buena la relación, inmejorable, respetuosa, salvo esta coyuntura poco trascendente , según consideró. Sin embargo, “es necesario recordar, que la integración comercial no significa ceder en la defensa de nuestra soberanía, porque hay algunas pretensiones injerencistas de algunos funcionarios estadounidenses que tienen la manía preservar la Doctrina Monroe.

Al abundar en los términos de las relaciones con el país del norte, reconoció que sólo ha habido dos momentos complicados en su sexenio, el primero con Donald Trump, cuando quiso imponer aranceles a los productos mexicanos. Con el presidente Joe Biden prácticamente no ha habido diferencias, hasta ahora que opinaron de manera imprudente sobre un asunto que sólo corresponde a los mexicanos , aunque matizó, no es un asunto ­trascendente .

El grado de integración de las relaciones económicas entre México y Estados Unidos ha alcanzado un nivel en que ya no es viable una ruptura porque hay una dependencia mutua, sería un caos, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un asunto ya estructural; es lo que deben de entender nuestros adversarios: no puede haber una ruptura, porque nos necesitamos mutuamente. No es que un país pueda castigar a otro; ya no, ya pasó ese tiempo.

No obstante, advirtió: El asunto está en que aprendamos a respetarnos para que no se malinterprete, que no se piense que integración económica es dependencia o pérdida de soberanía; ahí es donde está el asunto, el detalle, la sustancia, el meollo .

En el plano comercial, destacó que Estados Unidos necesita muchos de los bienes que se producen en nuestro país, que de elaborarlos allá saldrían mucho más caros, como el caso de los automóviles. No obstante, México depende no sólo de muchos productos alimentarios estadunidenses –particularmente mientras no se alcance la autosuficiencia alimentaria–, sino también se requiere de las inversiones de Estados Unidos.

En paralelo, dijo que México al mismo tiempo que participa en la consolidación económica regional, debe preservar otros mercados importantes en el mundo. Al mismo tiempo, sugirió que en la próxima administración podría diseñarse una política de sustitución de importaciones. Si bien destacó que en sus relaciones comerciales el país tiene una balanza comercial superavitaria, hay más exportaciones que importaciones, existen mercancías que podrían producirse en México, porque, reconoció, hay un déficit comercial con China.

Al mismo tiempo es necesario que el país logre avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y energética que fortalezca la soberanía nacional, a diferencia de los gobiernos neoliberales del pasado que abandonaron el campo y consideraban que el negocio estaba en exportar petróleo crudo y, dejaron de lado la refinación, al punto que se llegó a importar 80 por ciento de las gasolinas que consumíamos.