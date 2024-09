Néstor Jiménez, Gustavo Castillo, César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. 7

Trabajadores del sector judicial que se oponen a la reforma en la materia continuaron por tercer día consecutivo las protestas y el bloqueo de los accesos a la Cámara de Diputados. Pese a que su discusión ya concluyó en este órgano, advirtieron que seguirán de manera indefinida hasta que la iniciativa sea rechazada o se defina que no entrará en vigor. En caso contrario, planean impedir la toma de protesta de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Desde el martes, los trabajadores han bloqueado las entradas al recinto legislativo de San Lázaro, lo que obligó a los diputados a sesionar en una sede alterna para aprobar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), que define la elección de ministros, jueces y magistrados mediante el voto popular.

Todavía está pendiente la votación en la Cámara de Senadores. Nosotros pretendemos resistir y que nos escuchen , aseveró Liz Robledo, jueza de distrito. Aclaró que no tienen fecha definida de cuándo se retirarán, pero apuntó que no pretendemos irnos del Congreso .

Si se aprueba, añadió, seguirán hasta el 1º de octubre, cuando Sheinbaum rendirá protesta como presidenta de la República, e impedirían el relevo del Ejecutivo en este recinto o en una sede alterna.

Frente a la entrada principal del edificio, Juan Javier Jiménez, secretario de un tribunal colegiado en materia penal, agregó que tampoco permitirán el desarrollo de las próximas sesiones de la Cámara de Diputados. “Este paro va a ser indefinido mientras la reforma judicial no sea desechada… Si la reforma avanza y no hay un revés, nosotros nos mantenemos aquí, no permitiríamos la sesión” de toma de protesta, aseguró.

Con la minuta ya en el Senado, donde será discutida los próximos días, la avenida Congreso de la Unión y la calle Zapata, alrededor de la Cámara de Diputados, se mantienen bloqueadas a la circulación. Sólo se permite el acceso a los automóviles y camionetas de los trabajadores del sector judicial que se mantienen en protesta.

Exigen diálogo en el Senado

En tanto, la madrugada de ayer trabajadores del Poder Judicial e integrantes de organizaciones sociales bloquearon las calles aledañas al Senado para impedir que sesionen los legisladores. Simbólicamente colocaron una cadena en el acceso número 1 y exigieron que los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reciban a una comisión.