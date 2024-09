Necesitamos jueces sensibles, que la gente pueda plantear esos problemas en los juzgados, que ya no se reduzca a una pequeña parte de nuestra sociedad el acceso a la justicia, que no se limite a quien puede pagar abogados y sostener juicios en las diversas instancias. Para eso requerimos un Poder Judicial sometido a controles, que incluya a jueces, magistrados y ministros, para que no haya corrupción; que aplique sanciones, porque, añadió, es necesario que no haya impunidad.

Batres subrayó que deben estar sometidos al control financiero y que haya un poder como el Legislativo, que pueda auditar al Judicial, porque actualmente no se hace. Necesitamos también control económico, limitando los ingresos, los privilegios, porque en nuestro país hay jueces ricos y pueblo pobre; no se vale.

En tanto, Loretta Ortiz expresó que agradece la distinción del presidente Andrés Manuel López Obrador al proponerla como integrante de la Corte; recordó que todos sus votos han sido a favor del pueblo: el de la reforma eléctrica y por los derechos de las mujeres y los niños .

Refirió que su actuación “siempre está sometida a la voluntad del pueblo, a ustedes. Somos sus servidoras –dijo al incluir a Batres–; estamos para servirle al pueblo y esa es la razón de nuestra función y de nuestra existencia. Nosotras vamos a ver siempre por los derechos del pueblo”.