n los últimos cinco meses he dedicado el contenido de esta columna a lo que se conoce como teoría crítica (TC). El impulso inicial que me llevó a centrarme en esta temática fue el 90 aniversario del nacimiento, en Budapest, de György Márkus (GM), mi gran maestro al que nunca pude conocer personalmente (falleció en 2016). Por eso también me he referido casi exclusivamente a la TC de la Escuela de Budapest (EB) que formó György Lukács (muy conocido por su libro Historia y conciencia de clase, por el cual se considera el fundador del llamado Marxismo Occidental; libro publicado en alemán en 1923, del cual hay versiones en español que se pueden bajar por Internet o comprar) con un grupo de seguidores de dicha ciudad, entre ellos GM y Ágnes Heller. Empecé esta ya larga cadena de entregas el 12/04/24, con un homenaje a GM, en el que di un panorama amplio, pero incompleto de su obra; en las entregas (cada viernes) del 19/04/24 al 24/05/24, escribí sobre la dedicación prioritaria, a partir de 1980, de GM a los temas de la cultura (artes y ciencias); el 31/05/2024 escribí sobre la caracterización de la TC escrita por Max Horkheimer, uno de los fundadores de la Escuela de Fráncfort y que destaca las semejanzas con la TC de la EB; el 14 y 21 de junio narré la versión del materialismo marxiano de GM, entregas en las cuales comencé a narrar los contenidos centrales del segundo gran libro publicado por GM ( Language and Production) después de Marxismo y antropología de los años sesenta; continué con sus aportaciones del papel del consumo en la reproducción capitalista, entrega del 28/06/24; en las siguientes cuatro entregas (viernes del 5 al 26 de julio) narré las ideas de GM sobre la reificación (o cosificación) y las antinomias de su superación , y, por último –saltándome el capítulo 4 que retoma el paradigma del lenguaje o la comunicación a través del intento de Jürgen Habermas, de integrar los dos paradigmas, el del lenguaje y el de la producción–, del 2 al 30 de agosto, resumí el capítulo V (y último) de la parte II del libro mencionado que aborda la posibilidad de la TC, que es una concepción de la teoría en la cual ésta no sólo explica el mundo social como es, sino delinea hacia dónde debemos luchar (e idealmente hay ya una lucha organizada) por transformarlo. Con todas estas entregas he resumido algunos escritos de autores sobre las aportaciones al tema de la cultura de GM y casi toda la parte II (4 de 5 capítulos) de Language and Production (no disponible en español) de GM. La parte I, conformada por un único capítulo, no me he sentido capaz de resumirla (puede que lo intente en otro momento), porque gira en torno a temas y autores que no he trabajado. Quedan pendientes por narrar dos apéndices del libro, uno titulado Cuatro formas de la TC. Algunas tesis sobre el desarrollo de Marx , que hoy empiezo a narrar, y el apéndice II, titulado Marx y el problema de la tecnología .