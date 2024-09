Aclaración sobre la nota que abordó el tema de pagos de Elektra

on relación a la nota periodística titulada Corte retrasó 50 días recursos para exigir a Elektra pagos , publicada el 4 de septiembre de 2024, me permito aclarar lo siguiente:

1. No se retuvieron 50 días los recursos. Lo cierto es que, respecto a los amparos directos en revisión 5654/2024 y 6321/2024 transcurrieron, respectivamente, 21 y 8 días hábiles entre el día en que se recibieron los expedientes en mesa de acuerdo y el día en que se notificaron. Enseguida se indican las fechas de ingreso, entrega a la mesa de trámite y de notificación de cada uno de ellos, así como el cómputo de días transcurridos. Lo anterior se corrobora con las listas de notificación que aparecen publicadas en la página de Internet de la SCJN, visibles en los enlaces Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn.gob.mx) y Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn.gob.mx), respectivamente.

2. El expediente 6321/2024 no llegó a la Corte el 15 de julio como se afirma en la nota periodística. Lo cierto es que ese amparo directo en revisión ingresó vía electrónica a las 8:50 horas del 14 de agosto de 2024 (es decir, prácticamente un mes después de lo afirmado en la nota) y fue turnado a la mesa de trámite de la SSGA correspondiente, al día siguiente.

3. El 14 de agosto de 2024, el Subsecretario General de Acuerdos recibió personalmente a funcionarios de la autoridad hacendaria, que el viernes 9 de agosto solicitaron audiencia para realizar alegaciones verbales en torno al ADR 5654/2024. En dicha reunión, la procuradora Fiscal de la Federación refirió que en esa fecha –14 de agosto– había ingresado un segundo expediente de la misma moral quejosa bajo el número 6321/2024, del que, hasta ese momento, la SSGA no tenía conocimiento, por haberse recibido en el área hasta el día siguiente, el 15 de agosto de 2024. En segundo lugar, se precisa que para proveer sobre el trámite de cada uno de los amparos directos en revisión es necesario el análisis de 3 tipos de documentos (demanda de amparo, sentencia de amparo directo y escrito de agravios) y cada una de esas constancias es voluminosa. Respecto al caso ADR 5654/2024, fue necesario un análisis preliminar de lo siguiente: 15 cuadernos, 1 legajo y 4 discos compactos, lo que implica una lectura de, al menos, 19 mil 662 fojas adicionales al estudio exhaustivo de los documentos previamente referidos (conformados por mil 105 fojas).

Jorge Ramos Pérez Director General de Comunicación Social

Es preocupante el desconocimiento de los ministros de la SCJN

Citar a los ministros de parte de doña Piña para fundamentar si se suspende o no la reforma judicial puede tener la intención de compartir responsabilidades. Pero el caso parece ir más allá: el hecho de que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y quizá el resto de los ministros que están con ella, carecen del conocimiento a fondo de esos procedimientos. Eso nos deja todavía más preocupados porque se supone que los altos jerarcas del derecho lo dominan todo y en este momento deberían tener muy claro donde está el meollo jurídico que los apoya o no. La ostentación jurídica ya se había derrumbado cuando decidieron el paro que deberían saber que es ilegal, lo que ya daba resquemor de sus inciertos conoceres. Alerta, pues, porque lo que sigue, si no hay argumentos, puede ser el golpe.

Tere Gil

Pide a Mario Patrón considerar a estudiantes a favor de la reforma

Extraña argumentación la de Mario Patrón en su artículo de ayer en el que parece que sólo existen los estudiantes que están en contra de la reforma judicial y que reclaman que no les dejaron participar en su diseño cuando hubo mucho tiempo y foros para tal fin. Sin embargo, como lo han estado haciendo todos los impugnadores de la reforma, se les olvida hablar de las causas, es decir, de la corrupción, del nepotismo y de la liberación de delincuentes, ya que si lo hicieran se les desmoronarían la mayoría de sus argumentos. Hay que agregar, que olvida el señor Patrón, la existencia de los otros estudiantes que están en favor de la reforma, los cuales han marchado y manifestado por todo el país de manera muy sensible y con argumentos muy de peso. Ellos y ellas, con el diagnóstico en la mano, el mismo que hemos ido elaborando colectivamente, los ha llevado a reconocer que más que Suprema Corte de Justicia es una corte de injusticia al servicio de intereses minoritarios.