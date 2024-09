Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. 31

Ante los bloqueos carreteros en demanda de indemnizaciones por tierras afectadas por obras públicas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se atenderán aquellos casos en que sean justas las demandas porque somos pueblo . Sin embargo, advirtió que cuando se trate de abusos de abogados que andan encampanando a la gente no se aceptarán chantajes de nadie .