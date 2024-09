De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. a10

Gilda Cota cosechó ayer una medalla más para México en los Juegos Paralímpicos de París 2024 tras obtener la presea de plata en la final de lanzamiento de bala F33.

Con una marca de 7.89 metros, lograda en su quinto lanzamiento dentro de la prueba realizada en el estadio de Francia, la yucateca impuso además récord de América.

Esta es la presea número 12 de la delegación tricolor en la justa paralímpica, y la cuarta de plata en lo que va del certamen.

En su debut en una justa veraniega, la campeona mundial en Kobe 2024 tuvo cinco intentos válidos por 7.85, 7.31, 7.28, 7.89 y 7.63 metros.

La medalla oro en esta competencia fue para Quing Wu, de China, quien estableció récord paralímpico con 7.98 metros, mientras el bronce se lo llevó la rusa Svetlana Krivenok, integrante del equipo de atletas neutrales, con 7.74.

“Estoy muy contenta, lo hice por mí y por la gente con esclerosis múltiple, porque sí se puede.

Estoy agradecida con quienes me apoyaron, pero sobre todo con mi cuerpo que me permitió esta medalla, ya que antes de viajar a París recibí quimioterapia, que obviamente te baja (el rendimiento), entonces veníamos batallando con las marcas, veíamos muy complicado pelear por una presea; sin embargo, hoy (ayer) me levanté y dije lo tengo que hacer. Gilda se dijo un día que iba a sorprendera la vida y hoy lo hicimos , señaló la paratleta, quien además de padecer esclerosis múltiple, recientemente fue diagnosticada con cáncer.

“Estaba en shock, porque cuando terminé de lanzar levanté la cabeza y vi la magnitud del estadio, toda la gente, y me dije: ‘te lo propusiste y lo lograste’. Fue algo maravilloso, mi pecho latía muy rápido, no me la creía, hasta que mi entrenador me lo confirmó y fue como ¡wow!, soy medallista paralímpica”, agregó Cota, quien además es recordista mundial.