Para el curador, la exhibición se centra en una “pulsión. No es una etapa de su vida, ni algo que sucedió en los años 70 u 80, sino que hay piezas que datan de 1960 a 1989. Todas tienen en común una pulsión por hacer una representación de cuerpos disidentes. Es, además, una obra que no se puede disociar de su existencia.

“No es que Riestra se caracterizara por tener una disidencia social; su obra no aborda exclusivamente estos temas. Sin embargo, las obras seleccionadas intentan dar cuenta de cómo en la época que le tocó vivir las formas de existencia que no tenían que ver con lo que se consideraba normal, eran muy castigadas. Eran insurrectas.

Es pertinente poner esto en la palestra, porque las generaciones nacidas a partir de 1989 no conocen su obra; sin embargo, son las que han creado, a partir de su óptica, estas otras formas de visión que ahora conocemos como LGBT+ y algunas otras taxonomías. Puede resultar interesante conocer la obra de alguien que en esos años ya peleaba desde la estética por posiciones políticas y formas de existencia que eran condenadas.

Si la obra de Riestra aún no ocupa el lugar que debería, para Marcín esa es sin duda la motivación que me lleva a revisar ese archivo. Es un síntoma que no es exclusivo de Riestra. Hubo una época comercial, me atrevería a decir del arte mexicano en los años 80, que fue muy exitosa que después, por las formas de operación del mercado, dejó de tener interés. Sin embargo, la obra de muchos de los artistas no paró allí, no cesó nunca. Para mí, estas son las trayectorias que valen mucho la pena investigar y ver desde distintas ópticas .

Adolfo Riestra: Cuerpo de obra concluye mañana en la galería OMR (Córdoba 100, colonia Roma).