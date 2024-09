Rocío González Alvarado

Periódico La Jornada

Viernes 6 de septiembre de 2024, p. 34

El Gobierno de la Ciudad de México y habitantes de la alcaldía Xochimilco suscribieron convenios de ordenamiento territorial para regularizar 40 asentamientos consolidados en suelo de conservación, donde viven alrededor de 7 mil familias.

Durante el acto protocolario, el jefe de Gobierno, Martí Batres, expresó que con ello se da un paso más para llegar a la regularización total que permita la escrituración de sus lotes, a fin de que se conviertan en propietarios plenos con certeza jurídica de sus predios

Ante representantes de barrios y pueblos de la alcaldía, aseguró que los beneficiados se comprometieron a no hacer nuevas construcciones, no incrementar pisos a las viviendas, no hacer caminos impermeables y mantener de manera permanente las acciones de reforestación.

Señaló que para consolidar estos asentamientos en la zona cerril, también se emprendieron acciones de fortalecimiento del tejido social, el establecimiento de humedales caseros, la organización de tequios para limpieza y la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.