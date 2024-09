La crónica parlamentaria de La Jornada (Enrique Méndez y Fernando Camacho) detalla que “luego de un debate que se prolongó por más de 17 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo particular la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), por lo que la minuta será enviada hoy mismo al Senado de la República para continuar con el trámite legislativo. El dictamen fue avalado en lo general a las 4:30 de la madrugada (de ayer), y aun cuando se había anunciado que se presentaron mil 600 reservas de todos los partidos, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, indicó que hubo un acuerdo para compactar ese número a 68, lo que acortó algunas horas la discusión. Como se preveía, los señalamientos presentados por PAN, PRI y MC fueron desechados uno por uno por la mayoría del partido en el gobierno, cuyos legisladores propusieron tres reservas que sí fueron aceptadas”.

La minuta respectiva, con proyecto de decreto, ayer mismo entró a la segunda aduana, el Senado, para ser turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos con el fin de discutirla (se prevé que será el próximo domingo cuando suceda) con el objetivo de que sea a partir del miércoles 11 de septiembre cuando el pleno analice, discuta y vote (es previsible que sea mayoritariamente por la afirmativa), con lo que se cerraría el círculo de una de las más trascendentales modificaciones a la Constitución, en el entendido de que no hay poder sobre la Tierra que pueda detener el proceso legislativo y la determinación de que jueces y magistrados sean electos por voto popular , según comentó el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña.

ontra viento y marea, y más allá de dimes y diretes, campañas orquestadas por la oligarquía y sus sicarios mediáticos –con la chequera en manos de Claudio júnior–, ministros en paro, jueces en franca violación de la Constitución, trabajadores del Poder Judicial en abierto boicot en contra de la iniciativa, estudiantes manejados por personeros del régimen neoliberal, ataques hepáticos de la oposición y lo que se quede en el tintero (todo ello, entre gritos y rabietas, en lugar de propuestas alternativas), en la madrugada de ayer, tras 17 horas de debate, la reforma judicial pasó la primera aduana, la de la Cámara de Diputados. Fue aprobada por mayoría calificada: 359 votos a favor, 135 en contra y cero abstenciones, en lo general, y 357, 130 y cero, respectivamente, en lo particular.

Y la misma, pero en el Senado (Georgina Saldierna y Néstor Jiménez), apunta que las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos se reunieron en sesión extraordinaria para recibir la minuta enviada por la Cámara de Diputados y convocaron para el domingo a las 13 horas para su discusión. No podía esperarse menos de ellos, pero los senadores de oposición intentaron, fallidamente, desde luego, trabar el avance del trabajo parlamentario con toda serie de pretextos banales. No podía faltar Marko Cortés, quien no deja pasar oportunidad para refrendar su cretinismo ( que las comisiones convoquen a foros para escuchar a especialistas e interesados , lo que sucedió en el parlamento abierto), quien advirtió que votará bajo protesta cautelar . ¡Qué miedo!

En fin, la autodenominada oposición, carente de propuestas y cada vez más alejada de la realidad, se sabe totalmente derrotada, rebasada, sin posibilidad alguna, pero a pesar de ello se aferra a la máxima de aquel gallego famoso, quien fracasado, todos los días estaba duro que te dale sólo por joder .

Las rebanadas del pastel

Otro asalto a la nación: María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conahcyt, denunció algunos antecedentes de la etapa neoliberal , especialmente con Fox, Calderón y Peña Nieto: de manera opaca, dispendiosa, con reglas a modo, transfirieron a fondo perdido 45 mil 643 millones de pesos (del Estado) para subvencionar corporativos privados que han estado participando no científicamente, sino políticamente, desde la adversidad . En total, 2 mil 935 empresas privadas, entre ellas (¡sorpresa!) Kimberly Clark, de Claudio X González; Femsa (que preside José Antonio El Diablo Fernández, el de Oxxo); las trasnacionales Monsanto, Bayer, Continental, Volkswagen, BMW, Honeywell, Ford, IBM, LG, Motorola, Nissan, Whirpool, RH México y Proft Tech e Intel. ¿Resultado? Pérdida de recursos públicos y creciente dependencia tecnológica que hizo descender a México 16 lugares en el contexto internacional en términos de innovación. Entonces, ¿se entiende por qué se niegan al cambio?

