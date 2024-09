L

os líderes de la oposición –Claudio X., González, Xóchitl Gálvez, Alito Moreno, Marko Cortés, Ricardo Anaya, Jorge Álvarez Máynez, Felipe Calderón y un etcétera– resultaron víctimas de su ambición, incompetencia, traiciones y pugnas internas, aunque nunca lo van a reconocer. La aplanadora morenista aprobó la propuesta de reforma judicial en la Cámara de Diputados en maratónica sesión que terminó ayer en la madrugada, tanto en lo general como en lo particular. La votación muestra la insignificancia de los opositores: 357 votos a favor de la reforma (Morena, PT, PVEM) y 130 en contra (PAN, PRI, MC). Cero abstenciones. Desde su derrota en las elecciones de medio término, muchas voces se alzaron instando a la oposición a reorganizarse. No lo hicieron. Ahora culpan a la sobrerepresentación. Comparten su caída con la comentocracia. La iniciativa pasó al Senado. Aparentemente falta un voto, no será sorpresa si hasta salen sobrando.

Iberdrola, el finiquito

El gobierno mexicano se prepara para concertar un crédito hasta por mil 500 millones de dólares para pagar un préstamo puente de bancos internacionales, de acuerdo con un reporte de Bloomberg. Los recursos se utilizarán para financiar la compra de las plantas de energía de la compañía española Iberdrola por unos 6 mil 200 millones de dólares. ¿Y las agencias calificadoras de crédito? Ya dieron su aval a la operación. Los bancos Barclays, BBVA, Santander y SMBC Nikko, que emitieron el préstamo puente, son los colocadores de la operación. Ya veremos si los inveresionistas le hacen el feo, con eso de que andan diciendo que se están yendo a Texas, por lo de la reforma judicial. La empresa española dijo que tiene planeado reinvertir cerca de 3 mil millones de dólares en el próximo sexenio. Es reinversión, le conviene fiscalmente.

Paradojas del superpeso

En julio los ingresos de remesas fueron de 5 mil 613. millones de dólares, lo que representa una caída de uno por ciento, tras haber crecido 11.1 por ciento en junio. Convertidas a pesos, aumentaron 6.1 por ciento. Parece sofisma, pero no lo es. Bajan las remesas en dólares, pero éstos han aumentado de precio y suben en superpesos, cuyo valor se desinfló en julio. Es un esquema en que millones de familias salen ganando. En los últimos tres meses nuestra moneda se ha devaluado 16 por ciento y lo que para otros es desgracia, para los migrantes y sus familias es bendición.