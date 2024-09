Bogotá

Jueves 5 de septiembre de 2024, p. 27

En un mensaje en cadena nacional, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió anoche a la fiscalía investigar la compra de un sofisticado software de espionaje de una empresa israelí que habría adquirido la policía colombiana en 2021 por 11 millones de dólares para espiarlo a él y a otros opositores, mientras en distintas ciudades del país un paro camionero en rechazo a un aumento al precio del diésel cumplió tres días.

La denuncia del mandatario se refiere al programa Pegasus, de la firma NSO Group, que ha sido relacionado con el espionaje a activistas de derechos humanos, periodistas y políticos, desde México hasta Arabia Saudita.

Petro, quien ha denunciado haber sido víctima de intercepción de sus comunicaciones cuando era opositor y después como candidato presidencial en 2022, sugirió que ese software fue utilizado para vigilar a los detractores del entonces gobierno de Iván Duque (2018-2022). Asimismo, pidió al jefe de la policía encontrar el programa para garantizar que no habrá más espionaje.

“¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo, en un avión o en dos, desde oficinas estatales de la Dipol (Dirección de Inteligencia Policial) hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas... quizás durante meses, los del principal partido de oposición de entonces?”, cuestionó el mandatario tras leer una carta que, advirtió, era confidencial y sólo usada para fines de inteligencia.

El documento que leyó, pero no difundió a la prensa, habría sido una respuesta de la unidad de investigaciones financieras de Suiza a una solicitud de información de su par colombiana fechada en agosto de 2024. Petro aseguró que dado que el contenido de la misiva era sensible, no podía ser difundida sin previo consentimiento de la autoridad de investigaciones de lavado de dinero de Israel.