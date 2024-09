Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2024, p. 29

Al brindar una vez más su respaldo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra del mandatario estatal por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares.

En el SAT no tenemos ninguna denuncia sobre esto. No se ha detectado, me lo hubiese dicho el director (Antonio Martínez); además, no lo permitimos , señaló en la mañanera de ayer.

Interrogado en torno a las presuntas triangulaciones millonarias que habrían ido a parar al des-pacho particular de la familia del gobernador, el jefe del Ejecutivo remarcó que se debe investigar y castigar cualquier tipo de evasión o fraude fiscal.