Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2024, p. 8

Londres. El grupo Oasis anunció ayer otras dos fechas para su gira de regreso por Reino Unido e Irlanda, debido a la fenomenal demanda de sus seguidores, desesperados por verlos en vivo por primera vez en 15 años.

Oasis, cuyo álbum debut Definitely Maybe fue lanzado hace 30 años, se separó en 2009 cuando el guitarrista y compositor principal Noel Gallagher dijo que ya no podía trabajar con su hermano el cantante Liam después de una serie de disputas públicas entre ellos.

Manchester y Edimburgo

La banda anunció inicialmente 14 conciertos. El primero tendría lugar en Cardiff en julio de 2025, seguido de noches en Manchester (donde se formó la banda en 1991), Londres, Edimburgo y Dublín.