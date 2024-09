Israel Campos Mondragón

Periódico La Jornada

Jueves 5 de septiembre de 2024, p. 8

La banda poblana Beta llevará esta noche su pop rock al Lunario del Auditorio Nacional para presumir su reciente sencillo, Aleluya; también ofrecerá un recorrido por las canciones que durante 13 años de trayectoria fueron sus favoritas.

La agrupación, que ha pisado escenarios importantes y fue telonera de bandas internacionales, está lista para lanzar un álbum el próximo año. Para su presentación en el Lunario se encuentran emocionados, como si fuera su primer concierto , dijo el bajista Arturo González, quien en entrevista compartió los pormenores de su nuevo material.

“Hoy será la segunda vez que tocaremos en ese recinto. La primera fue un mes antes de que nos encerraran por la pandemia, entonces tocábamos en diferentes ciudades y festivales, pero paramos todo. Ahora no perdemos la emoción, como si fuera la primera vez.

“Nuestro próximo disco se llama La Mitad, en el cual se incluye el sencillo Aleluya. Fue un sueño poder grabarlo en Sony Ranch, los legendarios estudios en El Paso, Texas, donde han trabajado artistas como Fiona Apple, At the Drive in, Gogol Bordello y The Black Angles.

“Lo hicimos en una sesión. No fue como decir: ‘tú grabas esa parte y yo otra’, sino estar todos adentro del estudio y darle duro. Evolucionamos como músicos, se nos quitó el miedo de grabar en vivo, fue un camino muy largo, pero lo logramos. Para el concierto estrenaremos otro sencillo”, compartió.