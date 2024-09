El juicio del Joker por los crímenes empieza en Gotham City, y como no podía ser de otra manera, es televisado. En las calles de la caótica ciudad crece el apoyo de los ciudadanos; sin embargo, ese personaje apático, sometido a un brutal tratamiento en la cárcel, tiene ahora un nuevo motivo para rebelarse: está enamorado.

Juntos interpretan versiones únicas de clásicos como Get Happy, de Judy Garland, y el himno del mundo del espectáculo That’s Entertainment, lo que da a la película una sensación muy diferente a su predecesora.

Queríamos correr riesgos y la pregunta era: qué podíamos hacer que fuera realmente diferente; hacer algo tan sorprendente como en la primera parte. Trabajamos muy duro en la manera de cantar. Para mí, de cierta manera, fue olvidar cómo hay que respirar, y dejar que la canción surja totalmente del personaje , declaró la intérprete de Bad Romance, quien también anunció que sacará un nuevo álbum en octubre próximo.

La cantante, de 38 años, regresa a las pantallas luego de 2021, cuando interpretó a la viuda en Gucci. Recientemente, Lady Gaga participó en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París con un número de cabaret en los muelles de la capital francesa. Si bien continúa siendo un referente de la música pop, también ha incursionado con éxito en el jazz y en cine.

Para Joaquin Phoenix, cantar su personaje en esta película fue como una revelación. Tuve un sueño en el que actuaba como Joker haciendo canciones y llamé a Todd porque pensé que podría haber algo ahí , dijo el actor en rueda de prensa, entre risas, junto con Lady Gaga.

“Ella me dijo ‘vamos a cantar en directo’. Le contesté: ‘no, ni hablar’, pero luego lo hicimos porque era la única manera. Cada interpretación era en directo, intenté imitar ese tipo de sonido, pero me dije: ‘un momento, esto no es Arthur como personaje’”, explicó.

Phoenix saltó a los titulares con el primer Joker cuando reveló que había perdido 23.6 kilos para el papel. En esta ocasión se ha sometido a una transformación similar.

Se negó a entrar en detalles sobre su dieta, y aunque dijo que la severa pérdida de peso era segura, reconoció que no quería pasar por esto una tercera vez. Tengo 49 años, probablemente no debería volver a hacerlo , añadió,

También compartió que hacer tantas rutinas de baile y ensayos mientras seguía un estricto régimen alimenticio le había pasado factura.

El Joker original también se estrenó en Venecia, donde cosechó excelentes críticas y el máximo galardón del certamen, antes de ganar más de mil millones de dólares en taquilla en todo el mundo. Ahora, Joker: Folie à deux es una de las 21 cintas que concursan en Venecia y una de las más esperadas en los premios de la edición 81 de la Mostra se entregan este sábado.