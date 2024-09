No sabemos nada de la historia clínica de Khelif, pero abre un tema interesante porque hay muy pocas personas con alteraciones genéticas que pudieran influir en las habilidades deportivas , apuntó Ávila.

La campeona de boxeo Imane Khelif fue el rostro de un debate que ha trastocado al deporte desde hace décadas. La argelina enfrentó una ola de señalamientos después de que la italiana Angela Carini, su rival en los octavos de final, dijera que la golpeaba más fuerte de lo normal, lo cual abrió una controversia al recordar que hace unos meses la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) la excluyó por supuestamente no aprobar sus exámenes de elegibilidad de género.

Estudios han señalado que un nivel elevado de testosterona en las mujeres puede mejorar la masa muscular y ósea; no obstante, aún se desconoce la manera en la que esta hormona puede mejorar el rendimiento de las atletas.

La testosterona no es un factor absoluto , indicó Ávila. Tenemos otros valores como peso, estatura, los niveles y la temporada de los entrenamientos, las extremidades de los atletas e incluso la capacidad de reacción , explicó.

Falta de interés

La especialista indicó que el mayor problema por el cual el avance en estos estudios es muy lento se debe a la falta de interés por parte de las federaciones, así como al hecho de que aún son muy pocos los atletas de alto rendimiento con alteraciones genéticas, transgénero o características intersexuales.

Los pocos estudios de personas intersexuales están enfocadas en la parte de endocrinología pediátrica. Para en el tema del deporte no hay investigaciones, mucho menos en México. Aunque se investigue a una persona, no podemos sacar conclusiones. Nos quedamos cortos aún pues no tenemos una amplia categorización en lo deportivo , apuntó.

Hasta ahora, la Universidad de Brighton, en Reino Unido, es de las pocas que comienzan a realizar estudios sobre las capacidades de las personas transgénero como la fuerza, potencia y capacidad aeróbica. En Estocolmo, la atleta transgénero Joanna Harper también realiza colaboraciones para avanzar en estas investigaciones.

“Aún hay muchas limitaciones para realizar estos estudios, además de que en ciertos puntos entramos en un debate ético.