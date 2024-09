El próximo Gobierno de la Ciudad de México pretende instaurar un nuevo paradigma de atención al medio ambiente en el que los problemas de calidad del aire y falta de agua se atiendan con una visión metropolitana; de esta manera, no sólo participarán los estados vecinos, sino la Federación, aseguró quien será secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza.

▲ Álvarez Icaza mencionó que también se reforzarán los programas de reciclaje y reutilización. Foto José Antonio López

La Federación va a cooperar para el tema del bosque de agua, y me da mucha alegría y tranquilidad que Claudia Sheinbaum será nuestra presidenta, porque si alguien conoce la problemática ambiental de la Ciudad de México es ella, fue delegada en Tlalpan, que es una zona de conservación, y fue secretaria de Medio Ambiente. Ella nos ha dicho que será una presidenta aliada para resolver los problemas medioambientales.

Entre los programas que se echarán a andar en la próxima administración, destacó uno que vincule la producción alimentaria de la zona rural con la urbana a fin de apoyar a los productores locales.

Destacó que el actual gobierno invirtió recursos al campo como nunca antes , por medio del programa Altépetl, mediante el cual se apoyó con mil 100 millones de pesos anuales a los trabajadores del campo.

Pero hay áreas de oportunidad: requerimos canales de comercialización justos y dignos, como cooperativas de consumo, tiendas alternativas. Incluso en grandes cadenas comerciales se deben reforzar los canales para surtir alimentos locales, hasta en la Central de Abasto.