Una de las expulsadas, quien pidió omitir su nombre, manifestó en entrevista: Pese a las sanciones , no es una derrota para el movimiento que lucha contra los grupos violentos en las preparatorias y CCH. No conseguimos lo que buscábamos, una educación sin violencia y expulsar a los porros, pero sí logramos que mucha gente se enterara de lo que estaba pasando en el CCH Naucalpan. Tuvimos mucho apoyo y eso reconforta .

En la reunión a la que fui citado en Ciudad Universitaria, me presentaron nueve videos, sólo aparezco en dos, apoyando a los estudiantes del CCH. Sin embargo, me acusan de que agredí a una secretaria de la Dirección General del CCH, el día que se tomaron las instalaciones. Eso no es cierto. Y además no presentaron ninguna prueba. Es consigna.