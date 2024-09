Al referirse a los efectos del combate a la corrupción en su sexenio, informó que la Secretaría de la Función Pública impuso sanciones a 15 mil 461 servidores públicos federales, de las cuales, 3 mil 978 fueron suspensiones; 622, multas; 5 mil 861, inhabilitaciones; 726, destituciones; mil 830, amonestaciones privadas, y 2 mil 444, amonestaciones públicas. A pregunta expresa, dijo que también ha habido castigos penales de los que se informará en otra ocasión, porque no contaba con los datos.

–¿Entre ese número hay alguno de primer nivel?

–No, no. Porque escogimos muy bien el gabinete para que no tuviésemos problema.

López Obrador recordó que el combate a la corrupción no sólo es importante por razones de índole moral, sino porque se ahorra mucho. Ahorramos 2 billones de pesos por no permitir la corrupción y por hacer un gobierno austero. Esto ha significado hacer obras sin deuda, no aumentar impuestos ni precios de las gasolinas, gas y luz .

Al abundar en torno a las aduanas, comentó que anteriormente estaban administradas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, cuyo titular, entonces Javier Jiménez Espriú, presentó su renuncia por no estar de acuerdo con el traslado a los militares. Sin embargo, comentó que se determinó transferir 50 aduanas a las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, las fronterizas al Ejército y las marítimas a la Marina.