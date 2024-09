César Arellano y Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2024, p. 10

Un particular, cuyo nombre no fue publicado, impugnó la suspensión que la juez quinto de distrito en el estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña López, otorgó para que el proyecto de reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) no se discuta ni sea votado por la Cámara de Diputados de la nueva legislatura.

El caso se turnó a un tribunal colegiado en materias penal y administrativa del decimoctavo circuito en turno para que en los próximos días determine si confirma, modifica o revoca el fallo de la juez Magaña López, a pesar de que ayer los diputados se reunieron en una sede alterna para discutir la enmienda, debido a protestas que trabajadores del Poder Judicial realizaron en el recinto de San Lázaro.

El sábado pasado, la togada concedió la medida cautelar para efectos de que el proyecto de dictamen no surta efectos para los quejosos, lo que implica que no pueda ser sesionado por la legislatura entrante hasta que se emita la suspensión definitiva.